Esslingen Ein Ruck geht durch die Touristenstadt Esslingen: Ein neues Hotel mit 227 Doppelzimmern hat seine Pforten im Oktober geöffnet. Konkurrenz zu den angestammten Übernachtungsanbietern oder nötige Ergänzung? Zu der Hotellandschaft und den verschiedenen Auswirkungen auf den Fremdenverkehr ein EZ-Interview mit Michael Metzler, Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus (EST).

Mit Blick auf Übernachtungszahlen, Bettenauslastung, Entwicklung des Fremdenverkehrs – braucht Esslingen ein neues Hotel der Größe von „niu Timber“?

Sowohl die Übernachtungszahlen als auch die Auslastung der Hotelbetten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2018 zählten wir mit 228.000 Übernachtungen rund 50 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Gleichzeitig ist das Angebot an Betten aber nur um 19 Prozent auf 1.457 Betten in 22 Betrieben gestiegen. Deshalb ist die Betten-Auslastung von 34 auf 44 Prozent gewachsen. Sie liegt seit acht Jahren über dem Durchschnitt der Region. Das nehmen natürlich auch Investoren und Betreiber in der Hotelbranche wahr und interessieren sich für den Standort Esslingen.

Warum ist die Anzahl der Übernachtungen gestiegen?

Städtereisen liegen im Trend. Viele Menschen interessieren sich für Kurz- und Kulturtrips, gerne auch mehrmals im Jahr. Esslingen hat mit seiner herausragenden mittelalterlichen Altstadt und einigen Veranstaltungen viel zu bieten. Die Stadt liegt zentral in einer attraktiven Region. Die Wege nach Stuttgart, Metzingen oder Ludwigsburg sind kurz, wie auch zur Landesmesse und zum Flughafen. Die Übernachtungszahlen sind auch „businessgetrieben“, da wir wie alle Städte in der Region viele Geschäftsreisende haben – etwa 70 Prozent der Übernachtungen sind geschäftlich motiviert. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 2,2 Tage.

Viele Geschäftsbesucher also. Welche Touristen zieht Esslingen sonst an?

Messen und Großveranstaltungen in der Stadt und Region sind starke Gründe für eine Reise nach Esslingen. Esslingen wird auch bei Radtouristen immer beliebter. Ein Drittel der Übernachtungsgäste sind aus dem Ausland, vor allem aus den USA, der Schweiz, aus England, Italien und Frankreich. Die größten Wachstumsmärkte sind China und Indien.

Gibt es Monate, die richtig boomen?

Die stärkste Nachfrage verzeichnen wir regelmäßig im Mai, Juni und Juli und ab September. Der Januar ist der schwächste Monat. Im August sind viele Geschäftsreisende selbst im Privaturlaub, dafür ist der Tagestourismus stark.

Und Anfang Dezember ist der Weihnachtsmarkt also ein starker Touristenmagnet?

Ja, absolut. Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ist ein Leuchtturm, der Übernachtungen generiert. Im Durchschnitt verzeichnen wir rund eine Million Besucher. Ein starkes Drittel der Besucher stammt aus der Region Stuttgart, ein Drittel reist überregional an, und etwa ein Viertel der Besucher stammt aus dem Ausland. Viele Auslandsgäste betreiben ein „Weihnachtsmarkt-Hopping“ mit Kombi-Angeboten aus Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen.

Die Konjunkturdaten zeigen nach unten. Gibt es Anzeichen im Fremdenverkehr?

Die Anzeichen sind nicht eindeutig, da die Messlatte in diesem Jahr besonders hoch liegt. 2018 haben so viele Menschen wie nie in den Esslinger Hotels übernachtet. Von Januar bis August 2019 verzeichneten wir in Esslingen einen leichten Rückgang bei den Übernachtungen von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – im Landkreis Esslingen waren es minus 4 Prozent.

Hätte Esslingen Potenzial für ein weiteres Hotel der Größe von „niu Timber“?

Ein dauerhaftes Wachstum der Übernachtungszahlen ist kein Selbstläufer. Alle touristischen Leistungsträger müssen dafür erhebliche Anstrengungen auf sich nehmen. Stadt und Region sind gefordert, neue touristische Angebote zu schaffen. Die konjunkturelle Entwicklung zeigt eine gewisse Unsicherheit. In der Region Stuttgart, am Flughafen und im Neckartal entstehen in den nächsten Jahren mehrere tausend neue Betten. Für eine fundierte Bewertung wäre daher eine Markt- und Strukturanalyse beziehungsweise ein Hotel-Gutachten sinnvoll.

Der Airbnb-Trend, bei dem vor allem Privatleute ihr Zuhause oder einen Teil davon an Touristen zwischenvermieten – betrifft er auch Esslingen?

Von der ursprünglichen Idee der Onlineplattform ist in Esslingen nicht viel zu sehen - die Zahl der bei Airbnb gemeldeten Wohnungen liegt bei ungefähr 30. Stattdessen wird die Plattform von Anbietern von Ferienwohnungen genutzt Davon gibt es hier rund 75 Stück. Einige Anbieter sind auf Airbnb zu finden, sie nutzen aber auch andere Vertriebskanäle.