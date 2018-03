EsslingenFür die 4390 Bauarbeiter aus dem Landkreis Esslingen gilt ab sofort ein höherer Mindestlohn. Gelernte Maurer, Zimmerer und andere Facharbeiter müssen nun mindestens 14,95 Euro pro Stunde bekommen. Damit stehen am Monatsende 43 Euro mehr auf dem Lohnzettel. Darauf hat nun die Industriegewerkschaft BAU hingewiesen.

Die IG BAU Stuttgart spricht von einem wichtigen Schritt für Tausende von Beschäftigten in der Region. „Der Bau brummt. Die Geschäfte laufen so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt bekommen die Bauarbeiter etwas von den steigenden Umsätzen ab“, sagt der Bezirksvorsitzende Mike Paul. An die Untergrenze müssen sich alle 341