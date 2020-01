EsslingenAutos teilen statt besitzen – mit dem Car-Sharing-Angebot von Stadtmobil ist dies in Esslingen möglich. An 14 Stationen stehen die roten Fahrzeuge zur Verfügung. Ein weiterer Ausbau des Netzes ist geplant. Wer ein Auto nicht täglich braucht, aber gerne flexibel ist und ein Fahrzeug in der passenden Größe zur Verfügung haben will, für den ist Car-Sharing vielleicht die Lösung. Das gewünschte Fahrzeug wird an einer Station ausgeliehen und am gleichen Standort wieder abgestellt. Die meisten Stationen in Esslingen befinden sich in der Stadtmitte, zusätzlich gibt es Standorte in Oberesslingen, der Pliensauvorstadt und in Hohenkreuz. 32 Fahrzeuge