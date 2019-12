Mehr Bäume müssen fallen

Spätfolgen der Hitze 2018 und im Juni 2019 machen vor allem Ahorn, Linde und Birke zu schaffen

Die Bäume leiden auch in Esslingen an den Spätfolgen des heißen Jahres 2018, der Trockenheit und den extremen Temperaturen 2019. Mehr Bäume als in früher müssen daher gefällt werden.