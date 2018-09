EsslingenWenn am Montag die Schule wieder losgeht, können die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern auf mehr Angebote an den allgemeinbildenden Esslinger Häusern zugreifen. Im Georgii- und Mörike-Gymnasium startet das neue Fach „Informatik,Mathematik und Physik“, kurz IMP. Zudem wird an allen vier Gymnasien die Schulsozialarbeit ausgebaut. Die Zollberg-Realschule ist ab Montag nicht nur in den Klassenstufen fünf und sechs, sondern auch noch von sieben bis zehn offene Ganztagsschule. Und die Stadt hat die Schulkindbetreuung noch mehr erweitert.

IMP im Kooperationsmodell: Das Georgii- und das Mörike-Gymnasium bieten mit dem