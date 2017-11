Anzeige

Vieles ist über Wolfgang Amadeus Mozarts vorletzte Sinfonie in g-Moll geschrieben worden, über deren Ausdruck des Schmerzes, der Klage, der Trauer. Der Musikwissenschaftler Albert Einstein meinte sogar, „Kein Auftrag mehr, keine unmittelbare Absicht, sondern ein Appell an die Ewigkeit“ habe Mozart zur Komposition veranlasst. Bei allen Deutungsversuchen ist jedoch eines unstrittig: Mozart schuf mit seinen letzten drei Sinfonien Gipfelwerke der klassischen Musik, in denen er die ganze Bandbreite seiner künstlerischen Mittel zeigte.

Konzert mit Kontrastprogramm

Die Russische Kammerphilharmonie St.