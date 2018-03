Sirenenhaftige Meerjungfrauen gleiten durchs Blattwerk, ein Fischballett schillert farbenfroh und ein Drache führt durchs Programm. Der Garten von Antonie Fröhlich, Figurenspielerin aus Kimmichsweiler, verwandelte sich am Donnerstagabend in eine surreale (Wasser-)welt. Nach und nach trudeln die Gäste im Garten ein. Zur Begrüßung warten selbst gemachte Limonade mit garteneigener Minze sowie frisch geerntete Zwetschgen und Äpfel. Einzelne Stellen des großen Gartens mit seinen vielen Apfelbäumen, einem riesigen alten Walnussbaum und dem bunten Blumenmeer am Haus werden von Scheinwerfern angestrahlt, was eine ganz