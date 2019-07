EsslingenZu viel von allem? Alles unübersichtlich, laut und hektisch? Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hätte ein Mittel dagegen: Lokaljournalismus.

Pörksen, der als Professor in Tübingen lehrt und gestern beim Esslinger Schwörtag die Gastrede hielt, entdeckt so etwas wie eine „rauschhafte Nervosität“ in der Gesellschaft. Menschen hätten Angst, dass Respekt und Rationalität an Bedeutung verlören und sich die Gesellschaft polarisiere. In dieser Atmosphäre „der großen Gereiztheit“ käme dem Lokaljournalismus eine wichtige Funktion zu: Das lokale Medium sei in der Lage, ganz unterschiedliche Milieus zu verbinden. Den Obstverkäufer auf