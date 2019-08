EsslingenEr wird zwar in ein neues Büro ziehen. Neuland betritt Christof Wolfmaier an der Hochschule Esslingen aber nicht. Denn der Rektor, dessen Amtszeit am 1. September beginnt, lehrt bereits seit 25 Jahren am „Stall“. Im EZ-Interview erzählt er, was ihm dort gefällt, was er umkrempeln möchte und warum er kein Freund einsamer Entscheidungen ist.

Nach Ihrer Wahl haben Sie gesagt, eine Hochschule müsse auch „sexy“ sein. Was gefällt Ihnen an der HS Esslingen nicht?

Ob des Wortes sexy gab es Wogen, deshalb sage ich jetzt lieber, dass eine Hochschule attraktiv sein muss. Wir haben eine tolle Spreizung von den Gründungsgebäuden