(red) - Das europäische Forschungsprojekt „NurSus“ wird vom 20. bis 22. Juni mit einer internationalen Fachtagung an der Hochschule Esslingen abgeschlossen. Gleichzeitig steht dann ein Online-Materialkoffer zur Verfügung, der Pflegekräfte und Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Europa dabei unterstützt, Nachhaltigkeit und Klimawandel in die Lehre zu integrieren.

