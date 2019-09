EsslingenÄffle und Pferdle aus dem Schwabenland oder der Rabe Socke aus dem Kinderbuchklassiker – die Bahnhofsstraße in Esslingen ist am Samstag, 14. September, Treffpunkt für viele bunte Maskottchen. Von 12 bis 16 Uhr sind über zehn Maskottchen in der Bahnhofstraße unterwegs und verteilen Luftballons an die Besucher. Die Initiative Bahnhofstraße veranstaltet bereits zum sechsten Mal die große Maskottchenparade und sorgt dabei für einen unterhaltsamen Nachmittag für große und kleine Besucher. Musik- und Tanzstimmung verbreitet die Tübinger Band „The Louisiana Funky Butts Brass Band“ . Die sechs Bläser und zwei Drummer der Band versuchen die Maskottchen