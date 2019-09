Der Verein Agerto ermöglicht die Ausbildung für junge Menschen in Togo. Foto: oh

EsslingenAgerto, diesen Namen kennt man in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz in Esslingen. Seit gut zehn Jahren unterstützt die Gemeinde das Ausbildungszentrum in Kpalimé im Westen Togos. Agerto steht für „Association Germano-Togolaise“ und ist ein Verein, der jungen Menschen aus schwierigen persönlichen und sozialen Verhältnissen wie Waisen, aber auch alleinerziehenden Müttern eine Ausbildung ermöglicht. Seit einigen Jahren gibt es Außenstellen in Akpakpapé und Kemini. In den Werkstätten werden junge Menschen, die sonst keine Chance auf eine Lehrstelle hätten, in den Bereichen Textilien, Holz- und Metallverarbeitung, im Bauhandwerk und in der Informatik ausgebildet. Inzwischen sind auch Menschen mit Behinderung darunter.

Den Anstoß für das Engagement der Kirchengemeinde gab Mirjam Edel, die Tochter des früheren Wäldenbronner Pfarrers Romeo Edel. Sie lernte das Projekt während ihres Freiwilligendienstes in Togo kennen. Ein Freundeskreis von Unterstützern bildete sich. Die Kirchengemeinde unterstützt das Projekt und spendete etwa für den Bau einer Wasserleitung und einer Solaranlage. „Die Menschen in unserer Kirchengemeinde geben gerne für Agerto, denn es ist ein Projekt zum Anfassen“, sagt Kirchengemeinderätin Claudia Kaiser. Nun sollen die Werkstätten erneut ganz praktische Hilfe bekommen: Ein Container, vollgepackt mit Nähmaschinen, Werkzeug und anderen Materialien zur Holz-, Stoff- und Metallbearbeitung sowie Utensilien für die Krankenstation und den Informatikraum, wird auf die lange Reise nach Togo gehen. Dafür werden nun Spenden gesammelt, mit denen die Werkstätten bestückt und eventuell weitere Ausbildungsplätze ermöglicht werden. Kaiser, die selbst im vergangenen Jahr mit einer Gruppe aus der Gemeinde das Projekt Agerto besucht hat, war beeindruckt, was dort in zehn Jahren entstanden ist.

Kaiser hat aber auch festgestellt: „Man sieht, dass es an vielen Dingen fehlt, die bei uns auf dem Müll landen.“ Deshalb hat sie die Sammelaktion mit organisiert. Es sei wichtig, dass die gespendeten Dinge voll funktionsfähig und kein Elektroschrott seien. Gerne nehmen die Organisatoren auch Werkzeuge an, die ohne Strom funktionieren, denn in Togo gibt es nicht überall Elektrizität. Sehr begehrt sind Nähmaschinen – mechanische und elektrische. Eine Gruppe von Berufsschülern aus Köln hat von der Aktion erfahren, rund 35 mechanische Nähmaschinen gesammelt, repariert und nach Esslingen geschickt. Auch Claudia Kaiser hat mit ihrem Mann die Werkstatt ihres verstorbenen Vaters ausgeräumt. Und so stapeln sich im Gemeindezentrum Hainbachtal bereits jede Menge Kartons mit Werkzeugen, Stoffen und anderem Nähzubehör. „Selbst Kleinigkeiten sind wertvoll“, betont Kaiser. Auch Fahrräder oder Gartengeräte werden gerne angenommen. Um den Frachtcontainer zu füllen, werden jedoch noch viele Spenden gebraucht. Und so hoffen die Initiatoren, dass zahlreiche Bürger ihre Dachböden, Keller und Garagen nach Dingen durchforsten, die sie nicht mehr benötigen, die aber Agerto noch gute Dienste leisten können. Die Spenden werden bei Bedarf abgeholt. Der Frachtcontainer mit den Spenden steht noch bis 30. September auf dem Parkplatz beim Gemeindezentrum Hainbachtal, Alte Talstraße 52, in Esslingen. red

Mehr Infos unter www.ev-kirche-es-nord.de/aktuell/agerto oder www.ev-kirche-esslingen.de oder Jasmin Edel unter 0157/82 29 01 67