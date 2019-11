EsslingenKünstlich-gefährliche Technologiehysterie oder intelligente, unverzichtbare Lösungssysteme der Zukunft? Künstliche Intelligenz (KI) ist ein zweischneidiges Schwert, das tiefe Einschnitte in Gesellschaft und Wirtschaft hinterlassen, aber auch einschneidende Veränderungen zum Positiven bewirken kann. Vor allem um die Auswirkungen von KI auf den für die Region so wichtigen Mittelstand ging es beim elften Unternehmerforum unter dem Oberbegriff „Geistesblitze“ der Kreissparkasse im „Haus des Kunden“ in Esslingen.

Sie ist schwer zu fassen. Künstliche Intelligenz hat eine folgenschwere Eigenschaft: „Wenn sie funktioniert, nimmt man sie nicht