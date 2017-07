Esslingen (red) - Martin Schmid, stellvertretender Abteilungskommandant der Esslinger Feuerwehrabteilung Stadtmitte, wurde von den Aktiven der Abteilung Stadtmitte in seinem Amt bestätigt. In einer nichtöffentlichen Sitzung stimmte der Esslinger Gemeinderat dieser Wahl ohne Gegenstimme zu. Martin Schmid ist damit für weitere fünf Jahre stellvertretender Kommandant der Abteilung Stadtmitte. Diese Abteilung verzeichnet in ihrem breiten Einsatzgebiet -von Industrie- und Wohngebieten bis zur historischen Innenstadt mit 830 Baudenkmalen - die meisten Einsatze aller Esslinger Feuerwehrabteilungen. Sie ist damit eine wichtige Stütze der