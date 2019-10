EsslingenAm Ende, nach all den Huldigungen, Lob- und Glückwunschreden, ergriff Markus Grübel im ehrwürdigen Kaisersaal des Esslinger Amtsgericht das Mikrofon. Er bedankte sich artig und sagte, dass er es als Glück empfinde, älter zu werden, und dass er im Übrigen „gesund und voller Tatendrang“ sei. So leitete der Bundestagsabgeordnete der CDU am Samstag bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag die Botschaft ein, die er sich für den Schluss aufgehoben hatte. Bei einem EZ-Interview vor einigen Tagen hatte er noch ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er bei den nächsten Bundestagswahlen wieder antreten wolle. Am Samstag aber bekannte sich Grübel ohne