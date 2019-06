EsslingenDie Zukunft des Marktkaufs in Zell bleibt noch immer ungewiss. Anfang des Jahres hat die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland das Gebäude erstanden. Was mit den Angestellten passiert und ob Kaufland seine Produkte in dem Gebäude verkaufen wird, bleibt weiterhin offen.

Auch eine Betriebsversammlung am gestrigen Mittwoch hat keine neuen Erkenntnisse gebracht, bestätigt Carola Gross, stellvertretende Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft Verdi. „Die Mitarbeiter sind sehr enttäuscht und können es nicht verstehen, dass es keine Neuigkeiten gibt“, sagt sie. Nun habe der Betriebsrat dem Arbeitgeber Edeka zum Interessenausgleich und Sozialplan