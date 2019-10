EsslingenManche kommen aus der näheren Umgebung, andere sind eigens von weither angereist: 36 Künstler und Kunsthandwerker verwandeln Esslingens Altes Rathaus an diesem Wochenende in eine bunte Welt der Kreativität. Christine Mir-Vesely und ihr ehrenamtliches Veranstalter-Team laden bereits zum 15. Mal zur Ausstellung „Kunst & Kunsthandwerk“ ein. Und die Besucher sind eingeladen, zu stöbern, zu entdecken und zu kaufen. Dass die Veranstaltung jedes Jahr ein Renner ist, liegt nicht zuletzt am Konzept: „Bei uns gibt es nur das zu kaufen, was die Aussteller selbst entworfen und hergestellt haben“, versichert Christine Mir-Vesely, die selbst Accessoires zum