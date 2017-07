Von Rainer Kellmayer





Bei der 15. Auflage der Esslinger Orgelnacht stand in der Stadtkirche St. Dionys wieder die „Königin der Instrumente“ im Zentrum des Geschehens. Diesmal war der Orgelmarathon von zwölf auf fünf Stunden verkürzt worden. „Eine Orgelnacht von acht bis acht mit Inhalten zu füllen, ist ein sehr großer Aufwand“, sagte Bezirkskantor Uwe Schüssler, der - gemeinsam mit seiner Frau Hanna - für das Programm verantwortlich ist. Dazu kommt, dass das Besucherinteresse in den frühen Morgenstunden bisher immer deutlich abflachte. Leider fielen der Straffung die diversen Instrumentalbeiträge zum Opfer, die bisher für Vielfalt und Abwechslung gesorgt hatten. Trotzdem konnte sich das Programm, in dessen Zentrum der Reformator Martin Luther stand, hören lassen. Bereits der Auftakt brachte einen Höhepunkt: Der Stuttgarter Orgelprofessor Ludger Lohmann stellte Luthers Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott“ in zwei klanglich völlig unterschiedlichen Choralfantasien von Max Reger und Michael Praetorius vor. Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge Es-Dur folgte Maurice Duruflés Bearbeitung von „Veni Creator“, welche durch durchlaufende Triolenketten, die kunstvolle Einbindung des Cantus firmus und eine gewaltige finale Toccata beeindruckte. Aus Moskau stammt die Organistin Yulia Draginda, die bei Lohmann das Master-Studium absolviert hat. Sie stand ihrem Meister kaum nach: Bach-Fantasien gab sie klare Kontur, und Felix Mendelssohn Bartholdys Orgelsonate f-Moll überzeugte durch differenzierte Registrierung und klar abgesetzte Klangterrassen. Oleg Jantschenkos „Meditazione“ brachte kühne Harmonik und schillernde Klangfarben, während Fedor Stroganovs „Toccata“ durch rastloses Laufwerk und sphärische Klänge im Mittelteil aufhorchen ließ. Dank ihrer makellosen Technik setzte Draginda den Kopfsatz aus Max Regers Orgelsonate d-Moll plastisch um: Die verschiedenen Tonstränge verwoben sich kunstvoll und die Trennschärfe der Töne war ideal.

Anzeige

Großen Zuspruch fanden die Führungen zu Orgel und Fernwerk. Uwe Schüssler und Orgelbaumeister Christian Reichelt erklärten die Walcker-Orgel, gaben interessante Einblicke in das Innenleben des Instruments und ließen die Klangfarben einzelner Register erklingen. Bei den Lesungen in Turmstube und Sakristei stand Martin Luther im Zentrum. Der Schauspieler Felix Beck stellte das Wirken des Reformators im Spiegel der heutigen Zeit vor, Norbert Janowski las aus Luthers Denkschrift von 1520 „Von der Freiheit eines Christenmenschen.“

Anzeige

Um Mitternacht herum stellten zwei Konzerte Johann Sebastian Bachs „Goldbergvariationen“ Lutherchorälen gegenüber. Klaus Schulten setzte die kunstvollen kanonischen Sätze über einem durchlaufenden Bassthema transparent um, gab jeder Variation einen eigenständigen Charakter. Den reizvollen Kontrast setzten Kirchenlieder wie „Vater unser in Himmelreich“ oder „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, die Martin Luther nach 1523 geschrieben hat. Für die Umrahmung des Programmblocks sorgte das von Hanna Schüssler geleitete Ensemble Cappella vokale. Johann Herrmann Scheins Motette „Dennoch bleibe ich stets bei dir“ erklang in ebenso biegsamem Chorklang wie sein „Die Nacht ist kommen“. Viel Musik wurde geboten, doch auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: Zwischen den Musikblöcken war Gelegenheit, sich bei Wein und Gebäck zu stärken.