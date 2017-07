Vor den tödlichen Schüssen habe es einen Streit in der Wohnung der Tochter des Tatverdächtigen gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Dort hielt sich auch die Ehefrau des mutmaßlichen Todesschützen auf. Wie die Polizei ermittelt hat, verließ der 52-Jährige nach der verbalen Auseinandersetzung zunächst die Wohnung seiner Tochter. Später sei er allerdings zu dem Reihenhaus zurückgekehrt, jedoch nicht bis in die Wohnung gekommen: Im Garten habe sich ihm der 40 Jahre alte Freund seiner Tochter in den Weg gestellt und ihn daran hindern wollen, in die Wohnung zu gehen. Daraufhin soll der 52-Jährige eine Pistole gezogen und mehrmals auf