Von Dagmar Weinberg

In einem Mehrfamilienhaus in Hohenkreuz hat ein Hausbewohner am Samstagabend eine grausige Entdeckung gemacht: Im Dachgeschoss des Hauses hatte sich ein Mann erhängt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 54-Jährige eine Beziehung zu einer 49-jährigen Mieterin im gleichen Haus unterhalten hatte. Die Frau wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Der Leimenackerweg in Hohenkreuz, in dem eine ganze Reihe Mehrfamilienhäuser stehen, gehört zu den eher ruhigen Esslinger Wohngegenden. Wie seine Nachbargebäude macht auch das Sechs-Familien-Haus, in dem die beiden Toten gefunden wurden, einen gepflegten Eindruck.

Gegen 21.30 Uhr hatte sich ein Bewohner des Hauses bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sich im Dachgeschoss ein Mann erhängt habe. „Das Dachgeschoss ist für die Bewohner frei zugänglich, also eine Art Dachboden, etwa um Wäsche aufzuhängen“, teilt Polizeipressesprecher Björn Reusch auf Anfrage der EZ mit. Die Rettungskräfte, die sofort alarmiert worden waren, konnten dem 54-jährigen Mann, der aus Rumänien stammte, aber nicht mehr helfen.

Die Polizei fand schnell heraus, dass der Mann mit einer 49-jährigen, ebenfalls aus Rumänien stammenden Mieterin befreundet gewesen war. Als die Beamten deren Wohnung überprüften, fanden sie die tote Frau. Ob es zwischen dem 54-Jährigen und der 49-Jährigen zuvor zum Streit oder einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war und wie die Frau zu Tode gekommen ist, darüber gibt der Polizeisprecher keine Auskunft. „Dazu gibt am Montag die Staatsanwaltschaft Auskunft.“ Auch ob weitere Personen in der Wohnung gelebt haben, möchte er nicht sagen. Nur so viel: „Die Ermittlungen dauern an. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand gehen wir von einer Beziehungstat aus.“