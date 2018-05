EsslingenDie besten Ideen entstehen oft nicht am Schreibtisch, sondern auf einer Reise. So stellte sich Christian Rilling, stellvertretender Leiter der Esslinger Museen, beim Besuch eines Wikingermuseums auf Island die Frage: „Wie haben sie es geschafft, immer wieder hierher zu kommen?“ Heute hilft einem das Navi von A nach B. „Aber wie haben sich die Menschen damals orientiert?“ Schon war die Idee für die neue Familienausstellung „Von hier nach dort“ geboren. In der Schau, die von Sonntag an im Schwörhaus zu sehen ist, dreht sich alles ums Thema Orientierung.

Die Fähigkeiten, sich in unbekanntem Terrain zurechtzufinden, gehen immer mehr verloren,