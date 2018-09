(cid) - Am 19. September steht Baden-Württemberg im Zeichen des Themas Energiewende. Die Klima-Initiative Esslingen & CO beteiligt sich an der landesweiten Aktion mit einem Energiewendetag zu den Schwerpunktthemen „Energiewende in Esslingen“ sowie „Mobilität und Stadtverkehr“.

Am Samstag, 19. September, präsentieren sich Unternehmen, Vereine und Initiativen mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Ideen von 10 bis 16 Uhr im Esslinger Maille-Park unterhalb der Inneren Brücke und informieren die Besucher über erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz sowie Klimaschutz und die Reduzierung von Treibhausgasen. Ergänzt wird