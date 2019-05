EsslingenPolitische Forderungen hin oder her, bei einer Demo kommt es auch ein bisschen auf das Wetter an: Bei blauem Himmel und viel Sonne hatten sich rund 400 Teilnehmer zur DGB-Maikundgebung auf dem Esslinger Marktplatz versammelt. So manche Forderung, die Bernhard Löffler, DGB-Regionsgeschäftsführer Nordwürttemberg, in seiner Mairede erhob, klang sehr bekannt. Manchmal ist es eben nötig, einen Appell immer wieder neu beharrlich zu wiederholen – ob es nun um eine zerstörerische Forderung wie der nach dem Ende Karthagos im römischen Senat geht oder eine zum Wohl der Menschen wie nach mehr bezahlbarem Wohnraum.

