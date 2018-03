(pwo) - Saskia hält die Bohrmaschine wie ein Profi. Selbstsicher setzt sie das Gerät an und bohrt ein Loch in das von ihr gefertigte Holzteil. Beim Praxisparcours in der Turnhalle der GHS Herderschule geht es hoch her. Konzentriert tüfteln, sägen und schrauben 82 Hauptschülerinnen aus Esslingen, Aichwald und Deizisau an verschiedenen Statio- nen, bis nicht nur die Köpfe rauchen.

Da werden Segmente aus Knetkugeln geschnitten, Leitungen isoliert, Servietten gefaltet und Überweisungsträger ausgefüllt. Obwohl an manchen Tischen auch kaufmännische oder gestalterische Fähigkeiten getestet werden, dient das Projekt