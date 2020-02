EsslingenDie Poesie hat in einer schnelllebigen und oftmals oberflächlichen Welt keinen leichten Stand. Dabei ist der Esslinger Literatur-Professor Harald Vogel überzeugt, dass die Literatur im Allgemeinen und die Lyrik im Besonderen wichtiger denn je sind: „Gedichte eröffnen uns poetische Räume, in denen besonders exponierte Ereignisse und Empfinden verarbeitet werden. Damit ermöglicht uns die Lyrik eine Konfrontation mit der Innenwelt anderer und ein Gespräch mit uns selbst. Das schafft Nachdenklichkeiten, die wir brauchen, um uns die Welt anzueignen und all das, was wir sehen, auch zu hinterfragen. Es geht nicht nur darum, fertige Antworten zu