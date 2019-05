EsslingenNach dem eindrucksvollen Konzert des Benny Green Trios Anfang des Monats wartete der Esslinger Jazzkeller mit einem weiteren Höhepunkt auf: Beim zweiten Konzert des „Piano Summits“ gastierte Lynne Arriale mit ihrem Trio in der Webergasse 22. Die aus dem US-Staat Wisconsin stammende, derzeit an der University of North Florida lehrende Professorin ist eine Jazzpianistin der Extraklasse.

Die frühere Auseinandersetzung mit den Größen der Klaviermusik von Beethoven bis Chopin spürte man bei Lynne Arriale hinter jeder Note: Differenziert war der Anschlag, die Farbgebung überzeugte, und der Spagat zwischen melodischem Mainstream und knackigen