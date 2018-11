EsslingenBlicken wir kurz einige Jahre zurück: Die Katholiken feierten am 1. November Allerheiligen, in der Nacht davor drängte immer mehr vom amerikanischen Halloween-Spuk nach Deutschland, doch die armen Protestanten gingen leer aus. Obwohl der 31. Oktober doch der Reformationstag ist. Das hat das Evangelische Jugendwerk in Württemberg hierzulande kräftig geändert – inzwischen ist die „ChurchNight“ zur Reformation in vielen Kirchengemeinden zur guten und festen Tradition geworden.

Das gilt auch für die Evangelische Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz. Die Feier begann mit einem Laternenumzug zur Esslinger Burg, ein unterwegs postierter