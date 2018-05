EsslingenSusanne Schröder arbeitet seit 23 Jahren als Krankenschwester, 18 Jahre davon in der Notaufnahme des Esslinger Klinikums. Berufserfahrung hat sie also mehr als genug. An diesem Vormittag allerdings betritt sie berufliches Neuland. Man könnte auch sagen, sie wechselt die Seiten: Unter medizinischer Anleitung setzt Susanne Schröder gekonnt einen Luftröhrenschnitt am Modell. Um die Trainingsumstände beim landkreisweit erstmalig stattfindenden Traumatag so real wie möglich zu gestalten, wurden fürs praktische Üben eines Luftröhrenschnitts und einer Thoraxdrainage Kehlköpfe und Teile des Brustkorbs von Schweinen beim Metzger organisiert. „Das ist