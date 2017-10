Lucy macht das Leben leichter

ESSLINGEN: Wissenschaftler stellt Human Hybrid Roboter als individuelle Unterstützung vor und berichtet über Stand der Technik

Unter dem Eindruck des demografischen Wandels arbeiten Wissenschaftler seit geraumer Zeit an der Entwicklung von Systemen, die älteren Menschen körperliche Tätigkeiten erleichtern können. Dabei setzen die Entwickler auf sogenannte Human Hybrid Roboter, computergesteuerte Helfer, die am Körper getragen werden. Bei einem Vortrag im Rahmen des Studium Generale an der Hochschule Esslingen hat ein Hamburger Hochschullehrer ein solches System vorgestellt.