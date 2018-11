EsslingenAlle Zeichen deuten darauf hin, dass es in Esslingen bald ein weiteres Logistikunternehmen geben wird. Ein Vorstoß von Oberbürgermeister Jürgen Zieger, genau dies zu verhindern, ist nun an einer breiten Mehrheit im Gemeinderat gescheitert. Und so wird sich auf dem 18 500 Quadratmeter großen ehemaligen Betriebsgelände der Firma Delmag an der Max-Planck-Straße im Industriegebiet Neckarwiesen wohl mit der Stuttgarter Firma Hermann Paule GmbH & Co. KG ein logistischer Systemanbieter ansiedeln.

Die Rede ist von etwa 140 Arbeitsplätzen, sofern Paule seine Ankündigung wahr macht, und Teile des Areals an weitere Firmen untervermietet. Nur 140