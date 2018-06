EsslingenJahrelang hatten sich viele Bewohner des Esslinger Neubaugebiets Egert vergeblich für eine Busanbindung stark gemacht – nun war der Jugendgemeinderat erfolgreich: Das Wohngebiet soll endlich an den öffentlichen Busverkehr angeschlossen werden. Vom Bürgerausschuss Zell, der sich schon lange für dieses Anliegen einsetzt, wird dieser Schritt ausdrücklich begrüßt – immerhin sei die Erschließung des Wohngebiets Egert mit einer Buslinie überfällig: „Zum einen wird im Rathaus eingeräumt, dass sowohl Lage als auch Einwohnerzahlen eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr rechtfertigen“, heißt es in einer Stellungnahme. „Zum anderen hatte die