EsslingenDer gläserne Abgeordnete! Der Esslinger Gemeinderat könnte diesem Idealbild ein Stück näher rücken: Denn die dreiköpfige Fraktion der Linken hat in der jüngsten Sitzung des Gremiums den Antrag gestellt, die öffentlichen Zusammenkünfte des Rates und seiner Ausschüsse künftig per Livestream zu übertragen. Das sorge für mehr Transparenz der Arbeit, so die Begründung.

Nachmittags um 16 Uhr – der Termin der Esslinger Gemeinderatssitzungen. Ein Termin, der den Besuch vieler Berufstätiger schon aus Zeitgründen ausschließt. Ein Grund, warum die Linken die „Übertragung, Aufzeichnung und Archivierung des öffentlichen Teils der Ratssitzungen und der