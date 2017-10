Anzeige

Als am Samstag in vielen Restau-rants die ersten Lichter ausgingen, fing der Abend im Esslinger Os-car’s erst richtig an. „Essen, Trin-ken und Livemusik, das ist das Besondere hier“, berichtete der Eigentümer Heinz Weiler bei der Wiedereröffnung. Denn hier sollen nicht nur Schnitzelfreunde, son-dern auch Musikfans auf ihre Kos-ten kommen. Gegen neun Uhr er-öffnete die Coverband Mimmo & Friends den musikalischen Teil des Abends. Mit einer italienischen Version von „Stand by Me“ lockte sie die Gäste von den Tischen auf die Tanzfläche. „Es ist eine große Ehre, als Erste nach dem Umbau spielen zu dürfen“,