Schon jetzt ist die Geiselbachstraße nur in einer Richtung befahrbar. Vom nächsten Sommer an wird sie 15 Monate lang komplett gesperrt sein. Foto: Bulgrin

Esslingen Mit großer Sorge blicken viele auf das nächste Jahr, wenn mit der Geiselbachstraße die Hauptverkehrsader in die nördlichen Stadtteile für 15 Monate gekappt werden soll. Schon jetzt ist die Verkehrssituation vielerorts in Esslingen kein Zuckerschlecken. Manch einer befürchtet den Verkehrsinfarkt, wenn im kommenden Sommer noch diese Dauerbaustelle dazu kommt – zumal im Frühjahr bereits die Sanierung der Vogelsangbrücke beginnen soll. Bei der EZ-Sommerredaktion am Dienstag, 28. August, von 11 bis 13 Uhr auf dem Esslinger Markplatz, können die Bürgerinnen und Bürger ihre Befürchtungen im Hinblick auf die Sanierung und Sperrung der Geiselbachstraße mitteilen, Ideen zum Umgang mit der Situation entwerfen oder auch mögliche positive Aspekte aufzeigen.