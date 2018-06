Die Mauern solle man doch in Ruhe lassen, bat Stadtbüchereileiterin Gudrun Fuchs: „Sie bröseln und bröckeln.“ Kein Wunder bei einem stattlichen Alter von 1300 Jahren. So alt sind die Fundamente der Kirche St. Vitalis, einem Vorgängerbau, tief unter der Stadtkirche St. Dionys. Steile Treppen führen hinunter in die mystische Krypta, wo der Schauspieler Gerhard Polacek zum letzten Mal in dieser Saison sorgfältig ausgewählte Texte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erlesene Orte“ vortrug. In der Kooperationsveranstaltung von Bücherei und Eßlinger Zeitung kann Literatur an ebenso ungewöhnlichen wie reizvollen Orten