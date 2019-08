Literarische Urlaubsfreuden

Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei verraten ihre persönlichen Buch-Favoriten für die Urlaubszeit

Wer bei der Auswahl seiner Urlaubslektüre auf Nummer sicher gehen möchte, ist in der Esslinger Stadtbücherei richtig. Die Bibliothekarinnen wissen, was man in den Sommerferien gerne liest.