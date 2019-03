EsslingenGemeinsam für Kinder in Esslingen waren die drei Esslinger Lions-Clubs in der Vorweihnachtszeit mit ihrer Adventskalenderaktion schon zum zweiten Mal aktiv. Jeder zehnte der 5000 Adventskalender verbarg einen Gewinn. So machte sich bei mehr als 500 Preisen so mancher, der einen Adventskalender erwarb, selber zum Beschenkten. Über den Hauptpreis in Höhe von 1000 Euro freute sich ein Landschaftsgärtner in Echterdingen. Hauptgewinner der Aktion werden die Kinder in Esslingen sein. Denn der Gewinn in Höhe von über 39 000 Euro wird nun gleichmäßig auf die Clubs verteilt.

Der Lions-Club Esslingen-Burg sorgt mit seinem