EsslingenWer zurzeit auf dem Wochenmarkt in Esslingen unterwegs ist, bekommt beinahe alles, was das Herz begehrt. Frisches Gemüse, gesundes Obst, Blumen, Käse und Wurst. Bei dieser Vielfalt lacht das Herz und die Arme stöhnen ob der schweren Last. Doch in Esslingen hat die Schlepperei der Tüten und Körbe jetzt ein Ende. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Verein Esslinger Wochenmarkt hat die Firma VeloCarrier ab sofort einen kostenlosen Lieferservice eingerichtet. Wer also keine mehr Lust hat, die Einkäufe vom Wochenmarkt bis zum eigenen Auto oder nach Hause zu schleppen, kann diese direkt per Fahrradkurier liefern lassen.

