Liederkranz Hegensberg 1872

Am Mittwoch, 19. Februar, findet die diesjährige Hauptversammlung ab 19 Uhr im Georgiihaus an der Römerstraße auf dem Jägerhaus statt. Anträge sind in schriftlicher Form bis Dienstag, 4. Februar, beim Vorstand Manfred Diener, Mörikeweg 17 in 73776 Altbach, einzureichen.

Senioren-Fahrtengruppe Zell

Am Donnerstag treffen sich die Senioren im Brauhaus Waldhorn in Plochingen. Nach einem Rückblick mit Videos auf das vergangene Jahr, soll das neue Jahr geplant werden. Eine Fünf-Tagesreise nach Berchtesgaden ist schon vorbereitet. Vorschläge zur Planung der Tagesfahrten und andere Anregungen sind dazu erwünscht. Infos unter