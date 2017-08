Einkaufen bis Mitternacht, Märkte und eine kunstvoll illuminierte Altstadt: So soll am letzten Samstag in den Ferien wieder die lange Einkaufsnacht „ES funkelt“ für eine belebte Innenstadt sorgen. Die Händlergemeinschaft City Initiative zelebriert die zehnte Auflage dieses Abends mit bewährten und neuen Aktionen.

