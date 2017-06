„Die Letten kommen!“ So rief es den Zuschauern des bunten und langen Festumzugs von der Südkirche zum Marktplatz immer wieder entgegen. Die Letten kamen lachend und singend in die Stadt - und sie wollen bis Sonntag bleiben und feiern. „Die Invasion von Letten aus aller Welt ist freudig und freundlich“, sagte die ehemalige lettische Staatspräsidentin Vaira Vike-Freiberga beim Auftakt der Feier „70 Jahre lettisches Sängerfest in Esslingen“.

