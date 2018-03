Anzeige

Von Claudia Bitzer





Dabei wird das Literaturfestival, das Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung gemeinsam veranstalten, „das politischste seit langer Zeit“, wie Büchereileiterin Gudrun Fuchs betont. Sie stellt die LesART dabei in eine Entwicklungslinie, die sich auch bei der Frankfurter Buchmesse abgezeichnet habe.

Auch in diesem Jahr hat sie wieder gemeinsam mit Renate Luxemburger (Literatur für Erwachsene) und Bettina Langenheim (Literatur für Kinder und Jugendliche) das LesART-Programm zusammengebaut. Und das „spiegelt die brennenden und komplexen Fragen unserer Zeit und lädt zu einer literarästhetischen Auseinandersetzung im aktuellen politischen Kontext ein“, wie Luxemburger formuliert. Ob es nun um die schonungslose Analyse von Christian Nürnberger über die „Die verkaufte Demokratie - Wie unser Land dem Geld geopfert wird“ geht (26. November). Oder um die Bücher von Jörg Baberowksi, Wolfgang Schorlau, Zoë Beck und Ilija Trojanow, die jedes auf ihre Weise das Thema Gewalt literarisch aufarbeiten.

Witzel überrascht alle

Auch im Kinder- und Jugendbereich ist es den Programmmacherinnen gelungen, mit Elisabeth Zöller eine der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen nach Esslingen zu holen, die in ihrem Thriller „F.E.A.R.“ Gewalt, Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit, aber auch die erste Liebe thematisiert (18. November und Schullesungen).

Dass die LesART-Macherinnen ein besonderes Näschen für Qualität haben, hat sich in der Vergangenheit schon bei Herta Müller gezeigt. Die war als Autorin eingeladen worden - und kam als Nobelpreisträgerin. Etwas Ähnliches ist ihnen in diesem Jahr mit Frank Witzel (21. November) gelungen. Dass sein 800 Seiten starkes Romankonstrukt mit dem sperrigen Titel „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“ ins Programm der LesART gehören sollte, war Fuchs und Luxemburger klar. Dass er damit allerdings zum Träger des Deutschen Buchpreises avancieren würde, hat sie doch überrascht. „Wir werden seine Lesung jetzt vom Kutschersaal in die WLB verlegen, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten.“

Mit viel Publikumsresonanz rechnet sie auch, wenn der Philosoph und Bestsellerautor Rüdiger Safranski über das Phänomen Zeit räsoniert (30. November). Oder wenn Zeruya Shalev ihren jüngsten Roman „Schmerz“ vorstellt, in dem es um Liebe, Lust und Sinnesrausch geht. Fuchs: „Jede der 32 Veranstaltungen steht für sich. LesART ist eine Schatztruhe, aus der sich die Gäste bedienen können.“ Von den Lesungen über den Autorenbesuch in den Klassen bis hin zum Schülerschreibwettbewerb: „LesART soll gerade auch die jüngeren Menschen in die Lesekultur einführen“, so OB Zieger. Zugleich würdigte er die Bedeutung des versierten Stammpublikums, das es in diesem Ausmaß ohne die mediale Begleitung der Eßlinger Zeitung so nicht gäbe. Welch Stellenwert die LesART für die EZ hat, machte Chefredakteur Gerd Schneider - selbst bekennender Literaturfreund - deutlich. Gerade eine Regionalzeitung habe die Chance, ihren Lesern Literatur so nah zu vermitteln, wie es die überregionalen Blätter gar nicht leisten könnten. Schneider: „Wir haben einen Bildungsauftrag.“ Das Medium und die Art der Darreichung von Worten und Sätzen werde sich ändern. „Aber nicht die Lust am Lesen.“

Die Qualität der Veranstaltungen, die hochkarätigen Autoren, aber auch „die besondere Stimmung in der Stadt“ beeindrucken auch Oliver Kolb, stellvertretendes Vorstandsmitglied der KSK Esslingen, jedes Jahr aufs Neue. „Deshalb sorgen wir als Kreissparkasse mit unserer Stiftung gerne dafür, dass die Eintrittspreise auf niedrigem Niveau bleiben können. LesART soll ja schließlich für alle zugänglich sein.“

Service-Tipps für LesART-Besucher