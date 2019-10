EsslingenFast 90 000 Besucherinnen und Besucher wurden bislang bei den Esslinger Literaturtagen gezählt, und sie haben die LesART zu einem kulturellen Leuchtturm gemacht, der weit über die Stadt hinaus strahlt. „Wenn sich Esslingen als Literaturstadt empfinden darf, ist das ein Verdienst unserer Bücherei und der LesART“, findet Kulturamtsleiterin Alexa Heyder. „Hohe literarische Qualität, Aktualität und ein Programm, das aktuelle Debatten konsequent aufgreift, machen den besonderen Reiz aus.“ So soll es auch weitergehen, wenn die Literaturtage, die von Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung veranstaltet werden, vom 6. bis 30. November zum 25. Mal über die Bühne gehen. 33 Autorinnen und Autoren, acht Musiker und ein Schauspieler wollen in 27 Veranstaltungen und einem Jubiläumsfest unterschiedlichste Facetten zeitgenössischer Literatur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beleuchten. Und sie wollen zeigen, dass das geschriebene Wort auch im digitalen Zeitalter nichts von seiner Faszination verloren hat.

So sieht das auch Gerd Schneider, der Chefredakteur der Eßlinger Zeitung: „Dieses Festival ist eine Bereicherung für unsere Stadt, für viele Literaturbegeisterte und für mich ganz persönlich.“ Für Schneider ist es „ein kleines Wunder“, dass es gelungen sei, die hohe Qualität nicht nur zu halten, sondern kontinuierlich auszubauen, und dem Festival wachsende Bedeutung zu verleihen. Besonders freut er sich diesmal auf einen Abend mit dem Journalisten Denis Yücel, der am 16. November in der EZ-Druckhalle seine Analyse der Situation in der Türkei vorstellen wird. Veranstaltungen wie diese liegen Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs besonders am Herzen. Sie legt mit ihren Programm-Planerinnen Renate Luxemburger (Erwachsene) und Bettina Langenheim (Kinder und Jugendliche) großen Wert darauf, „dass wir in Zeiten, in denen der Qualitätsanspruch oft verwässert wird, konsequent an unseren hohen Ansprüchen festhalten“.

Alexa Heyder weiß, dass von der LesART wichtige Akzente ausgehen. „Dass viele kluge Gedanken, die während des Festivals geäußert werden, auch über die Lesungen hinaus getragen werden, ist das Verdienst unseres Mitveranstalters, der Eßlinger Zeitung.“ Heyder und Fuchs bedankten sich bei allen, die das Festival unterstützen: dem örtlichen Buchhandel, dem Förderverein und der Stiftung der Kreissparkasse. Deren Vertreter Felix von Heißen zitierte Heinrich von Kleist: „Nirgends kann man den Grad der Kultur einer Stadt und überhaupt den Geist ihres herrschenden Geschmacks schneller und doch zugleich richtiger kennenlernen als in den Lesebibliotheken.“ Die Stiftung fördere gerne die Literaturtage, weil Lesen verbinde und den Horizont erweitere. Gudrun Fuchs vergaß auch Gemeinderat und Verwaltung nicht, die „ein offenes Klima für dieses Festival schaffen“.

Langjährige Fans erinnern sich noch an die Anfänge: Vor 24 Jahren war die Stadt auf der Suche nach Sponsoren für ihren Kultursommer. Statt Zuschüssen bot der Bertelsmann Buchclub den Esslingern an, Teil einer bundesweiten Lesereihe zu werden. Der damalige Kulturreferent Peter Kastner und die damalige Bücherei-Leiterin Sibylle Weit griffen zu – und öffneten das erste Kapitel einer Erfolgsgeschichte. Dass im 24. Jahr die 25. LesART gefeiert wird, hat einen simplen Grund: Anfangs hatte Bertelsmann die Lesereihe an die Leipziger Buchmesse im Frühjahr angedockt, später wechselte man in die Zeit nach der Frankfurter Herbst-Buchmesse. Um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, gab’s im Jahr der Umstellung zweimal LesART. Seit der Premiere wurden mehr als 800 Autorinnen und Autoren begrüßt. Und die Erinnerung an große Momente mit Gästen wie Ralph Giordano, Imre Kertesz, Marcel Reich-Ranicki, Martin Walser, Monika Maron oder Nobelpreisträgerin Herta Müller ist noch sehr lebendig.

Herta Müller ist es vorbehalten, die Jubiläums-LesART am 7. Oktober zu eröffnen – wobei es bereits am Tag zuvor ein Pre-Opening mit der Autorin und Literaturkritikerin Thea Dorn geben wird. Mit Lukas Bärfuss (8. November) und Terézia Mora (21. November) stellen sich zwei Büchner-Preisträger vor. Mit Marlene Streeruwitz (13. November), Raoul Schrott (12. November), Rafik Schami (17. November), Anke Stelling (20. November), Alina Bronsky (23. November) und Norbert Gstrein (28. November) werden weitere preisgekrönte Gäste erwartet. Neben Denis Yücel nehmen Navid Kermani (15. November) und der Blogger Sascha Lobo (26. November) aktuelles Zeitgeschehen unter die Lupe. Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo legen am 22. November mit „Der freie Hund“ den furiosen Start einer neuen Krimiserie vor. Mit Angela Lehner kommt am 29. November eine Autorin zur LesART, die mit ihrem Debütroman für den Deutschen und den Österreichischen Buchpreis nominiert wurde.

Das Kinderprogramm kann sich ebenfalls sehen lassen: Andrea Karimé stellt am 11. November zusammen mit der Musikerin Leah Blomenkamp die Detektivgeschichte von „Samba, Schwein und das Geheimnis der Mühle“ vor, Manfred Theisen erklärt Jugendlichen am 12. November in der EZ-Druckhalle „Medienkompetenz in Zeiten von Fake News“. Alexandra Helmig, Timo Becker und Uli Graner gastieren am 19. November mit „Kosmo & Klax. Mut-Geschichten“ im Central Theater. Und Kevin Brooks und Uwe-Michael Gutzschhahn haben sich für ihre Lesung aus „Deathland Dogs“ am 14. November mit dem Café Flo einen besonderen Veranstaltungsort ausgesucht.

Ein Höhepunkt im Jubeljahr soll am 8. und 9. November ein Jubiläumsprogramm im Alten Rathaus werden. Dort darf sich das Publikum auf Schreib- und Druckwerkstatt, eine Ausstellung, Lyrik-Duette, ein Zeitgespräch über die Literatur und vieles mehr freuen. Und mit Paul Maar hat sich ein besonderer Gratulant angesagt.

Der kurze Weg zur Eintrittskarte

Eintritt: Karten für die Abendveranstaltungen kosten 8 Euro. Die Dauerkarte (90 Euro) kann wegen großer Nachfrage nur direkt in der Bücherei gekauft werden. Der Eintritt zu den Kinder- und Jugendveranstaltungen ist frei – kostenlose Tickets gibt es in der Kinderbücherei.

Vorverkauf: Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 24. Oktober, um 10 Uhr in der Stadtbücherei (Heugasse 9). Vorher eingehende Bestellungen werden nicht berücksichtigt. Reservierungen gelten drei Öffnungstage. Gekaufte Karten können bis drei Tage vor der Veranstaltung zurückgegeben werden.

Infos: Aktuelle Veranstaltungshinweise und Kartenreservierungen unter Telefon 07 11/35 12-33 33 oder 07 11/35 12-34 44 (Anrufbeantworter) sowie per E-Mail unter lesart(at)esslingen.de