ESSLINGEN: Neues Zentrum für Myome am Klinikum

Was Endometriose ist wissen meistens nur die Betroffenen. Rund 30 Prozent aller Frauen leiden jedoch an diesen chronischen sowie sehr schmerzhaften Wucherungen der Gebärmutterschleimhautzelle. Um den Patientinnen, die oft einen langen Leidensweg hinter sich haben, optimal und kompetent zu helfen, wurde am Esslinger Klinikum ein interdisziplinäres Zentrum für Endometriose und Myome gegründet.