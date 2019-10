EsslingenModern Jazz, Swing, Rock und Eigenkompositionen: Das Sonderkonzert der Jazzcrew ES brachte im Jazzkeller in der Webergasse eine breite stilistische Palette. Wo sich sonst die Elite der internationalen Jazzszene die Klinke in die Hand gibt, zeigten Lehrkräfte der Städtischen Musikschule Esslingen, dass man nicht unbedingt in die Ferne schweifen muss, um guten Jazz zu hören.

„In regelmäßigen Abständen finden sich die Lehrkräfte des Fachbereichs Jazz als Jazzcrew ES zusammen und studieren besondere Programme ein“, sagte Musikschulleiter Jochen Volle. Damit wollen die Pädagogen nicht nur ihrer Leidenschaft – der Musik – nachgehen, sondern