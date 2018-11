Anzeige

Von Dagmar Weinberg

Statt kuschliger Wolle soll es künftig im historischen Kielmeyerhaus am Marktplatz leckere Speisen und edle Tröpfchen geben. Nachdem Barbara Scherrer den Mietvertrag für ihr Woll-Fachgeschäft gekündigt hat und Ende des Jahres in der „Scherrerei“ die Türen schließen wird, will die Eigentümerfamilie Kielmeyer das Haus gastronomisch nutzen. „An diesem Standort bleibt auf längere Sicht nur die Gastronomie. Denn die Rahmenbedingungen sprechen einfach gegen den Einzelhandel, weil die Veranstaltungen am Marktplatz uns schädigen“, sagt Thomas Kielmeyer.

Dass ihr Geschäft – wenn auf dem Marktplatz gefeiert wird – hinter hohen Zäunen verschwindet, hat die SWR-Moderatorin bewogen, ihren Laden dicht zu machen (die EZ berichtete). „Das Bürgerfest, das Handballturnier und vor allem das Zwiebelfest sind äußerst problematisch“, bestätigt der Eigentümer des Kielmeyerhauses. Dass der Nachbar im „Markt eins“ regelmäßig wegen des Zwiebelfestes dicht macht, „spricht ja für sich“, meint Gabriele Kielmeyer. Die Feste an sich stören die Familie weniger. „Aber, dass die sich abschotten, statt sich zur Altstadt zu öffnen und wir hier nur die Kulisse stellen, schädigt uns alle“, verdeutlicht Thomas Kielmeyer.

Umfangreiche Verjüngungskur

Einzige Ausnahme sei der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Der habe ein Konzept und integriere die umliegenden Gastronomiebetriebe und Geschäfte. „Deshalb wünsche ich mir, dass künftig alle Feste unter dem Dach der Stadtmarketing organisiert werden. Vor allem das Zwiebelfest schreit nach einem neuen Konzept“, erklärt Thomas Kielmeyer. Sohn Hannes, der gemeinsam mit seinem Bruder Lutz den neuen Gastronomiebetrieb übernehmen wird, fände es gut, „wenn wir Gastronomen uns künftig bei der Planung von Festen einbringen könnten“.

Bevor im Kielmeyerhaus Speisen und Getränke serviert werden, wird das 1582 als Spitalkelter errichtete, denkmalgeschützte Gebäude erst einmal einer umfangreichen Verjüngungskur unterzogen. „Mit dem Umbau werden wir das Haus vor allem auch brandschutztechnisch auf den neusten Stand bringen“, erläutert Thomas Kielmeyer. Um die Pläne zu verwirklichen, hat er der Frauenarztpraxis im ersten Stock bereits gekündigt. Dort planen die Söhne Räume einzurichten, in denen geschlossene Gesellschaften, etwa bei Hochzeiten oder runden Geburtstagen, sowie größere Gruppen Platz finden. Mit ihrem Restaurant im Erdgeschoss wollen die beiden Brüder eher ein jüngeres Publikum ansprechen. „Dort soll der Schwerpunkt auf einer gehobenen, modernen Küche mit Events wie etwa Weindegustationen oder Schnapsproben liegen“, erklärt Hannes Kielmeyer. Da der Familie nicht nur die Destille hinter dem Kielmeyerhaus, sondern auch ein Weinberg gehört, „könnten wir uns auch Führungen durch den Weinberg und andere Veranstaltungen vorstellen“.

Die Küche des neuen Lokals wird mit der in „Kielmeyers Besen“ verbunden. „Im Marktplatzbesen werden wir aber weiterhin gut-bürgerliche Gerichte anbieten“, versichert Thomas Kielmeyer, für den der Umbau des Hauses auch Startschuss zu einem Generationswechsel ist. „Wir bleiben aber ein Familienbetrieb.“

Tische und Stühle im Freien

Läuft alles nach Plan, wollen die Kielmeyers im Sommer des kommenden Jahres an den Start gehen. Bis dahin gilt es aber nicht nur, den Umbau der historischen Gemäuer zu managen. „Es muss vor allem geklärt werden, wie es mit der Außenbewirtschaftung aussieht“, sagt Thomas Kielmeyer. Dass diese Frage problembehaftet ist, ist ihm klar (siehe Anhang). „Unser Ziel ist es, dass auch wir, wie unsere Nachbarn, eine Genehmigung für eine dauerhafte Außenbestuhlung bekommen.“ Denn ohne Tische und Stühle im Freien „ist ein Gastronomiebetrieb heute nicht mehr überlebensfähig“.

„Es wird um jeden Quadratmeter gestritten“

Dass die Außenbewirtschaftung für Gastronomiebetriebe immer wichtiger wird, weiß man auch im Esslinger Rathaus. Geht es aber um die Fläche vor dem Kielmeyerhaus am Marktplatz, gestaltet sich die Sache schwierig. „Dort haben wir die Interessen von verschiedenen Gruppen zu berücksichtigen und somit ist die Situation konfliktbehaftet“, sagt Rathaussprecher Roland Karpentier. Das hat sich zuletzt bei dem im Sommer 2016 gestarteten Verkehrsversuch gezeigt, durch den der Rathausplatz zur Fußgängerzone wurde. Vor allem der Eingriff in die Parkplätze rund um den Marktplatz, mit dem die Stadt die Parkplätze für Anwohner und Kurzzeitparker neu gebündelt hat, brachte Anwohner und Marktbeschicker auf die Barrikaden. Inzwischen hat sich die Lage zwar beruhigt. Doch der Marktplatz bleibt ein heikles Thema. „Es wird um jeden Quadratmeter gestritten“, sagt Roland Karpentier.

Die Stadtverwaltung könne sich zwar vorstellen, „dass vor dem Kielmeyerhaus in gewissem Umfang eine Außenbewirtschaftung ermöglicht wird“, sagt Roland Karpentier. Auch gebe es schon Ideen, wo Ersatzparkplätze im Umfeld des Marktplatzes angelegt werden könnten. „Aber es gibt bereits deutliche Signale, dass andere das anders sehen.“ So hätten sowohl der Bürgerausschuss Innenstadt als auch der Marktverein Bedenken gegen eine weitere gastronomische Nutzung des Platzes. Klar sei, dass es vor dem Ende des Verkehrsversuchs im kommenden Sommer und der anschließenden Auswertung keine Veränderungen geben werde. Die definitive Entscheidung treffe dann der Ausschuss für Technik und Umwelt.