EsslingenWürde man ein erstes Live-Votum per Smartphone im nahezu voll besetzten Gemeindehaus am Blarerplatz als Entscheidung zugrunde legen, dann wäre die Frage nach dem künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei schnell beantwortet: 65 Prozent derjenigen, die sich im Publikum an der Abstimmung beteiligt hatten, wollten die Bibliothek am bisherigen Standort im Bebenhäuser Pfleghof belassen. 15 Prozent favorisierten einen Neubau zwischen Kupfergasse und Küferstraße, 20 Prozent zeigten sich unentschlossen. Entschieden wird freilich erst am kommenden Sonntag, wenn die Stadt Esslingen ihren ersten Bürgerentscheid erlebt. Die letzten Meter auf diesem