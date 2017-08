Clemens (links) und Matthias Kunisch werden am Tag des offenen Denkmals in der Esslinger Villa Nagel „Kunst vom Bau“ zeigen.Archiv Weiß

Von Alexander Maier





Wenn die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bundesweit zum Tag des offenen Denkmals aufruft, spielt Esslingen stets eine Hauptrolle: Nirgendwo im Land ist zu diesem Anlass so viel geboten wie in Esslingen. So soll das auch am 11. September sein - obwohl das Motto diesmal nicht ganz perfekt zu Esslingen zu passen scheint: „Macht und Pracht“ ist der Denkmaltag 2017 überschrieben - für beides gilt die einstige Reichsstadt nicht unbedingt als Paradebeispiel. Doch wie das bei Denkmalen so ist, lohnt sich ein zweiter Blick: Vieles entfaltet erst bei näherem Hinsehen seine Wirkung. Anknüpfungspunk­te lassen sich in Esslingen durchaus finden. Entsprechend breit gefächert und attraktiv ist das örtliche Programm zum Denkmaltag, das nun vorgestellt wurde.

Esslingens städtischer Denkmalpfleger Andreas Panter und die beiden Architekten Christine Keinath und Peter Dietl, die als Trio sämtliche Aktivitäten am Denkmaltag koordinieren, dürfen auch diesmal auf die Unterstützung von mehr als 200 Ehrenamtlern setzen, die zum Programm beitragen. Aus insgesamt 58 Angeboten darf sich jeder Besucher seinen ganz persönlichen Fahrplan für den Denkmaltag zusammenstellen. Kein Wunder, dass Dietl von einem „Wir-Tag für Esslingen“ spricht, der erst durch das Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Kräfte seinen ganzen Reiz entfalten kann. Dass Veranstaltungen wie diese gerade einer Stadt wie Esslingen sehr gut zu Gesicht stehen, ist für Christine Keinath keine Frage: „Denkmale werden in Esslingen gelebt. Was wir am Denkmaltag präsentieren, entfaltet seine Wirkung weit über dieses Datum hinaus. Viele Menschen werden dadurch sensibilisiert für einen sorgsamen Umgang mit diesen Zeugen der Vergangenheit.“ Wobei Denkmalpfleger Andreas Panter empfiehlt, nicht nur in musealer Ehrfurcht zu erstarren: „Für mich ist es das Schönste, wenn es gelingt, Historisches neu erlebbar zu machen, indem man das Bestehende mit Neuem verbindet.“

58 Programmpunkte locken

Vier Stadtrundgänge, 24 Objektrundgänge, vier Kinderführungen, zwei spezielle Angebote des Landesamtes für Denkmalpflege und 11 weitere Attraktionen von der Kunstausstellung über ein Podium-Konzert bis hin zum internationalen Glockenspielfestival gehören diesmal zum Programm. Alles zusammen soll nach dem Willen der Organisatoren „ein sehr reiches Bild vom gebauten kulturellen Erbe“ der Stadt vermitteln. Dass die Veranstaltung ankommt, haben die vergangenen Jahre gezeigt: Mit 6000 bis 7000 Besuchern ist zu rechnen. Dass Esslingen ein Aktivposten ist, unterstreicht Hans-Peter Dittrich von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz: „Hier wird ein ganz enormer Beitrag zum Tag des offenen Denkmals geleistet.“ Wobei auch die Stiftung stets einen besonderen Fokus auf Esslingen gelegt und besonders viele Denkmäler gefördert habe.

Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht ist sicher, dass das Denkmaltag-Motto „Macht und Pracht“ in Esslingen zahlreiche Anknüpfungspunkte finden wird: „An der Stadtbefestigung und den Rathäusern kann man ablesen, wie die reichsstädtische Macht zu verschiedenen Zeiten dargestellt wurde. Die renaissancezeitliche Pracht kann im Alten Rathaus und die barocke im reichsstädtischen Rathaus erlebt werden. Die mittelalterliche Machtdemonstration wird an der Vielzahl der Kirch- und Stadtmauertürme erkennbar.“ Einige von ihnen können am Denkmaltag begangen werden. Geplant sind außerdem Rundgänge zu Rathaus- und Schulbauten und in öffentlichen Stadträumen. Gezeigt werden Barockbauten aus der Zeit nach dem Stadtbrand 1701 sowie einige Villen in der Mülberger-, der Ebershalden- und der Bahnhofstraße. Das „Central“, das Schul­museum in Sulzgries, der Pferdestall in der Martinstraße, Hermann Sohns einstiges Künstleratelier in Mettingen, das alte Zollamt, der jüdische Friedhof oder das ehemalige Franziskanerkloster locken. Und schließlich werden jüngste Erkenntnisse der Mittelalterarchäologie an der Ehnisgasse präsentiert. Auf ein besonderes Schmankerl verweist Christine Keinath: „Erstmals werden die ehemaligen königlich württembergischen Eisenbahnwerkstätten in Oberesslingen zu sehen sein. Das wird für viele Besucher ein besonderes Erlebnis.“

Denkmaltag musikalisch

Zur Einstimmung auf den Denkmaltag findet am 9. und 10. September erstmals in Esslingen ein internationales Glockenspielfestival statt. Glockenspieler aus Russland, Litauen, Estland und Deutschland wollen die 29 Glocken auf dem Rathausturm zum Klingen bringen. Und auch das Podium-Festival macht beim Denkmaltag mit und wird in der Villa Nagel und im Faulhaberschen Haus musikalische Akzente setzen.