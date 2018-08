ES-Zell Ob Blütenfeuerwerke, Naturimpressionen oder verlassene Orte: Die Fotofreunde Altbach sind stets auf der Suche nach ausgefallenen Motiven. Was die ambitionierten Hobbyfotografen auf den Chip ihrer Kamera bannen, zeigen sie aber nicht nur als Einzelfoto. „Da wir schon immer gerne Dia-Schauen gemacht haben, gehören heute die Audiovisions-Schauen zu unserer Spezialität“, erklärt der Vereinsvorsitzende Manfred Hirt. Davon kann man am kommenden Samstag bei der katholischen Kirchengemeinde in Zell eine Kostprobe nehmen. Unter dem Titel „Foto-Faszination“ präsentieren die Fotofreunde auf einer drei mal viereinhalb Meter großen Leinwand im lauschigen