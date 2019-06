EsslingenEinen Stapel Urkunden und jede Menge Verdienstplaketten hatte Oberbürgermeister Jürgen Zieger am Montagabend in den Bürgersaal des Alten Rathauses mitgebracht. Bei der letzten Sitzung des scheidenden Gemeinderats galt es, zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte zu ehren, die sich über viele Jahre hinweg engagiert haben und alleine in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode 54 Gemeinderats-Sitzungen, 417 Sitzungen verschiedener Ausschüsse sowie 20 Einwohnerversammlungen und ungezählte Treffen ihrer jeweiligen Fraktion sowie diverser Arbeitskreise bewältigt haben. „Das war nicht nur ein enormer zeitlicher Aufwand“, konstatierte der OB. „Ihr